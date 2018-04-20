«Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английской Премьер-лиги 21 апреля

«Уотфорд»

Главная задача «шершней» на остаток сезона — сохранить место в Премьер-лиге. Команда Хавьера Гарсии после 34-х туров имеет в своем активе 37 очков. Отрыв от «Саутгемптона» немаленький — девять зачетных пунктов. Но расслабляться «Уотфорду» еще рановато.

Ведь впереди у «золотых парней» выездные встречи с «Тоттенхэмом» и « Манчестер Юнайтед ». Да и «Ньюкасл», когда приезжает на чужое поле, редко играет открыто.

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Учтем также и безвыигрышную серию команды Хавьера Гарсии — она составляет уже пять матчей (четыре из них — поражения). В прошлом туре «Уотфорд» пропустил от одной из самых немощных атак английской Премьер-лиги: единственное попадание в створ ворот от «Хаддерсфилда» осталось единственным голом в матче.

«Кристал Пэлас»

У коллектива Роя Ходжсона на три очка меньше, чем у «шершней», но куда более легкий календарь. До конца чемпионата предстоят матчи против аутсайдеров и лихорадочного «Лестера». Так что вполне возможен вариант финишировать даже выше «золотых парней» Гарсии.

Тем более, что последние результаты дают надежду на позитивный результат. За последние четыре матча «Кристал Пэлас» всего лишь раз потерпел поражение — от «Ливерпуля», и то минимальное (1:2).

В последнем туре «стекольщики» обыграли на своем поле «Брайтон» 3:2. Все пять голов вместились в первые 45 минут игры. Если «чайки» провели ровный поединок (по 6 ударов в каждом тайме), то «орлы» большую нагрузку приложили на первую половину (11 ударов из 15-ти).

Прогноз

У обоих команд как минимум по пять травмированных игроков. Тем не менее, ждем серьезной зарубы. Скорее всего, у «Кристал Пэлас» будет преимущество по моментам — команда Роя Ходжсона в среднем наносит 12,5 ударов за матч.

А если учитывать, что соперники «Уотфорда» реализуют в среднем 16% своих моментов (самый высокий показатель в АПЛ), то получается обилие реальных шансов забить «шершням» не единожды. Ставим «ИТ2 > 1,5» за 2,30.