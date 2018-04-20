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Самое милое видео о дружбе малышей с кошками сфинксами
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Самое милое видео о дружбе малышей с кошками сфинксами 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мы уже не раз вам доказывали, что видеоролики с малышами и их пушистыми любимцами пользуются наибольшей популярностью в Сети.
А видео о кошке, которая не хочет отпускать малышку из объятий, и ролик о бурной реакции малышки на кота вообще стали настоящими хитами на нашем сайте.
На этот раз друзьями малышей окажутся совсем не пушистые, а, напротив, лысые, но очаровательные любимцы — кошки породы сфинкс. Станет ли видео таким же популярным? Проверим!
Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите, какой крепкой бывает дружба между малышами и этими экзотическими кошками.
Чего они только не вытворяют: играют в манеже, катают мяч, нежатся в кровати и даже чистят зубы вместе!
Может быть, кто-то скажет, что эти кошки не такие милые, как их пушистые собратья, но у них есть другие, возможно, более важные преимущества. Такие лысые кошки станут хорошими друзьями для тех, у кого есть аллергия на шерсть.
Несмотря на то что эти кошки немного уступают пушистым представителям по уровню мимимишности, они могут стать отличными друзьями для малышей.
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы завести такую кошку, или просто хотите увидеть, как они умеют дружить с детьми, скорее смотрите видео!
Фото: Shutterstock.com
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