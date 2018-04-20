«Боруссия Д» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Германии по футболу 21 апреля

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» потерпела второе поражение за последние три матча. В крайнем туре «Шальке» забил два безответных гола в ворота Бюрки в Гельзенкирхене.

Напомним, что первое поражение — это ужас в Мюнхене, когда «шмели» пролетели «Баварии» 0:6. Разбирать такой провальный матч нет смысла — ошибки были в действиях всех линий (да и уровень «Звезды Юга» гораздо выше сейчас). Так что вернемся к выездному матчу против «Шальке».

В статистическом соревновании «Боруссия» не проиграла: 12-12 по ударам, 4-6 по угловым, 1-1 по желтым карточкам. Но «Шальке» действовал проще, когда того требовала ситуация. Гол Коноплянки после контры тому доказательство.

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Намеренное усложнение может сыграть злую шутку в противостоянии с «Байером», ведь коллектив Хейко Херрлиха находится на втором месте по количеству ударов за матч (14,33).

«Байер»

После «нулевки» с «Аугсбургом» «Байер» провел уже три матча против лидеров Бундеслиги. Один матч — в Кубке Германии. В чемпионате «фармацевты» с одинаковым счетом «грохнули» «Айнтрайхт» и «РБ Лейпциг» (по 4:1). Но затем их самих куда больнее «грохнула» «Бавария» (2:6).

В кубковом поединке леверкузенцам пришлось вынимать мяч из сетки уже на 3-й минуте. Практически сразу пропустили второй — снова отличился Левандовски. Благо моменты были (шесть ударов в первом тайме), и удалось отквитать один гол еще до конца первых 45 минут.

Но вездесущий Мюллер буквально порвал сердце Хейко Херрлиха своим хет-триком. По цифрам «Байер» практически не уступал «Баварии», но было видно, что мюнхенцы играют точнее и увереннее.

Прогноз

У команд поровну очков (по 51). Отставание от «Шальке» — четыре очка, а «кобальтовым» играть против «Кельна». Так что потеря ими очков маловероятна.

Поражения и слухи о перекомплектации команды не добавляют позитива в атмосферу раздевалки «Боруссии Д». С противоположной стороны — злой и жаждущий мести «Байер». Отомстить мюнхенцам уже не получится, так что «фармацевты» будут солить «шмелям».

Ждем результативной игры и ставим на «2Х + ТБ 2,5» за 2,91.