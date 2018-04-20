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Новосибирцы столкнулись со сбоями в работе Райффайзенбанка
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Новосибирцы столкнулись со сбоями в работе Райффайзенбанка 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В работе Райффайзенбанк в Новосибирске произошёл сбой — клиенты столкнулись с трудностями при проведении операций через интернет и приложения.
«У нас технический сбой. Сейчас мы делаем всё, чтобы восстановить работу», — коротко сообщили корреспонденту НГС в региональном центре «Сибирский» АО «Райффайзенбанк». По срокам решения проблемы специалисты банка сориентировать не смогли.
Приложение Raiffeisen для смартфонов выдаёт пользователям ошибку: «Вход в систему временно недоступен». Ошибку выдаёт и сервис «Райффайзен Онлайн». При этом по картам можно расплачиваться, но SMS-уведомления клиентам не приходят.
После того, как Роскомнадзор заблокировал мессенджер Telegram, он начал блокировать и другие ip-адреса, которые Telegram использовал для обхода блокировки. Под блокировку попали и те адреса, которые не были связаны с мессенджером. В Райффайзенбанке отметили, что сбои в работе с блокировками Роскомнадзора не связаны.
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