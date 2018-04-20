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В работе Райффайзенбанка произошел сбой
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В работе Райффайзенбанка произошел сбой 

e1.ru 53 минуты назад
Фото: e1.ru
Сегодня с утра клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сложностями при использовании карт и при входе в интернет-банк.
— С утра хотел расплатиться в магазине картой, в операции было отказано, — рассказал E1.RU читатель Максим. — Попытался зайти в онлайн-банк, но он не работает.
Сайт Райффайзенбанка сейчас тоже недоступен. В службе поддержки сообщили, что «сейчас наблюдаются технические сложности».
— Специалисты работают над устранением проблемы, сроки восстановления пока не называют. По картам действительно пока также невозможно произвести оплату, — пояснили в банке.
— Ночью обновляли программное обеспечение, произошел технический сбой, — пояснили в пресс-службе Райффайзенбанка. — Сейчас все силы брошены на то, чтобы его оперативно устранить.
В феврале этого года в работе Райффайзенбанка также происходил технический сбой.
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