В работе Райффайзенбанка произошел сбой

Сегодня с утра клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сложностями при использовании карт и при входе в интернет-банк.

— С утра хотел расплатиться в магазине картой, в операции было отказано, — рассказал E1.RU читатель Максим. — Попытался зайти в онлайн-банк, но он не работает.

Сайт Райффайзенбанка сейчас тоже недоступен. В службе поддержки сообщили, что «сейчас наблюдаются технические сложности».

— Специалисты работают над устранением проблемы, сроки восстановления пока не называют. По картам действительно пока также невозможно произвести оплату, — пояснили в банке.

— Ночью обновляли программное обеспечение, произошел технический сбой, — пояснили в пресс-службе Райффайзенбанка. — Сейчас все силы брошены на то, чтобы его оперативно устранить.

В феврале этого года в работе Райффайзенбанка также происходил технический сбой.