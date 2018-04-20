Всегда первый: Вячеславу Фетисову — 60

Капитану ЦСКА и сборной СССР Вячеславу Фетисову , участнику лучшей пятерки в истории мирового хоккея, сегодня исполняется 60 лет. Он выступал до 40, а потом посвятил себя государственной службе, передает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев

Легенда с номером 2 Вячеслав Фетисов всегда привык быть первым и в спорте, и в жизни. Хотя много раз ему приходилось начинать все с нуля. Каких усилий стоил путь к всемирной славе Вячеслава, знают немногие.

«С возрастом очень ценю радость общения, понимаю, что это очень важно», — говорит заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

Начинал свое скольжение к успеху будущая звезда спорта в 1960-х годах с двухполозных коньков, которые ему подарил отец. Их нужно было привязывать к ботинкам. Потом были дворовые команды на окраине Москвы. Десятилетние мальчишки сами мастерили себе хоккейную форму и площадку.

«Ходили по стройкам, искали брошенные доски, таким образом построили в предзимний период хоккейную коробку. Она была неполного размера», — говорит Фетисов.

Только с третьего раза упорный мальчишка попадает в прославленнную школу ЦСКА, а через восемь Фетисов становится лучшим защитником на чемпионате мира в Праге. Из всех побед прославленный хоккеист выделяет именно эту, 1978 года, ставшую легендарной. Чехословацкая сборная была тогда сильнейшей на планете. Обыграть ее было делом чести для всего советского хоккея.

«Колоссальная психологическая нагрузка была на нас. Тем не менее нам нужно было обыграть чехословацкую сборную с перевесом не менее двух шайб. Мы этого добились — выиграли 3:1», — говорит хоккеист.

За ту победу Фетисову вручили орден и дали квартиру. А премии хватило даже на новенькую «Волгу». Однако за успехом последовал первый удар. После микротравм на позвоночнике Фетисова парализовало, и это в самом начале карьеры. Выкарабкаться помогли врачи и невероятная сила воли самого Вячеслава. После были две «золотые» Олимпиады 1984 и 1988 годов. И две автокатастрофы, в которых гибли близкие и калечились друзья, а он выжил, чтобы в очередной раз подниматься на олимп.

«Когда ты впервые у себя на груди увидел золотую медаль Олимпийских игр, ты понимаешь, что твоя мечта осуществилась», — говорит Фетисов.

Таких результатов добиваются единицы. Однако Фетисову предстояло покорить еще одну вершину славы — НХЛ. Феноменальную игру русского защитника за океаном боготворили. В составе «Детройта» Фетисову дважды удавалось держать Кубок Стэнли над головой. Победа через боль и неудачи.

Вячеслав Фетисов включен в Международный зал хоккейной славы. Такой чести удостоились всего шесть российских спортсменов.

А на телеканале «МИР» в программе «Дословно» сегодня в эфир выйдет интервью с Вячеславом Фетисовым.

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