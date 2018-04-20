Вячеслав Фетисов: Современные мальчишки остались без кумиров

20 апреля обладатель всех возможных высших титулов мирового хоккея, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион Европы, заслуженный тренер СССР и России Вячеслав Фетисов празднует 60-летний юбилей. Его имя знают в любом уголке мира, где уважают главный мужской спорт. Интервью знаменитого тренера — специально для «МИР 24».

— Вячеслав Александрович, вы играете уже почти 50 лет. Что чувствуете, когда выходите на лед?

Радость. Всегда, каждый раз, до сих пор. Мы, люди, которые организовывают Ночную хоккейную лигу, только сейчас начинаем понимать, каким крутым делом мы занимались всю свою жизнь. И мы сейчас живем ощущениями тех людей, которые в каждой игре открывают для себя что-то новое.

Неважно, какой пост они занимают в стране, кто они по профессии, уровню достатка, и насколько они подготовлены к игре, главное, что с нашей помощью они могут открыть для себя совершенно новый мир.

— Не могу не задать вопроса о Ночной хоккейной лиге. Насколько тяжело играть с первыми лицами государства — сложнее, чем с обычными спортсменами? Поддается ли кто-то в этих матчах?

Буквально недавно в разговоре мне кто-то сказал: «Вот, вы поддаетесь президенту» и так далее. Любой взрослый человек должен понимать, что на Ночной лиге мы играем в рамках фестиваля, это товарищеский, дружеский матч, куда мы идем с одной целью — пропагандировать хоккей, в том числе и в регионах России, где, кстати, на сегодняшний день играют более 700 таких команд.

Профессионалы — звезды, которые организовывают эту лигу, — в матчах как таковых участия не принимают, это запрещено регламентом. То есть играют в Ночной хоккейной лиге самые обычные мужики, которые просто любят этот спорт.

За счет спонсорских денег они получают возможность вместе с семьями выехать в Сочи на олимпийские объекты, и игроки сражаются за серьезный приз — каток, который установят в городе, откуда приехала команда-победитель. Это серьезный желанный приз, программу поддерживают на государственном уровне, в мире прецедентов такому проекту нет, но все равно каждый старается в этом найти что-то еще, кроме просто игры, в которую играют обычные люди с профессионалами.

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Конечно, профессиональные игроки работают не в полную силу, потому что вратарь, который играет против нас, это любитель хоккея, приехавший на матч с Урала или Дальнего Востока. Чтобы люди не пытались это дискредитировать (я несколько раз давал интервью западным СМИ, которые любят ерничать на тему того, что у нас в хоккей играют представители власти и большого бизнеса) мы всех приглашаем прийти, поучиться, пробовать, а уже потом судить.

Пять лет назад вместе с Владимиром Владимировичем Путиным мы встречались в Перми с командами Ночной лиги, они пришли с женами, и одна женщина тогда сказала: «Спасибо вам большое, что такой проект существует, у мужиков появилась цель. Они бросили пить, потому что копят на клюшку».

Понятно, что эти люди и сами увлекаются, и приведут детей, внуков не в виртуальный спорт, а на хоккейную площадку. Если они все вырастут мировыми звездами льда, будем ими гордиться, если вырастут просто сильными и здоровыми мужчинами — будем гордиться вдвойне. Я рад, что хоккей — наш спорт номер один, я многое сделал для того, чтобы так было.

— За рубежом очень любят обсуждать допинговый скандал с недопуском россиян на минувшие Олимпийские Игры. Как вы относитесь к подобным обвинениям и насколько, на ваш взгляд, они справедливы?

Когда я активно занимался вопросами допинга (прим. Вячеслав Фетисов — член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), с февраля 2007 года — председатель Конференции государств-сторон Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте), мне удалось стабилизировать ситуацию после игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, где с допингом было не меньше проблем.

Я вижу в этом большой труд всей нашей команды, потому что у нас получилось вернуть доверие международного спортивного сообщества — если бы тогда подобного возвращения страны в правовое поле не произошло, то нам бы не дали возможность проводить у себя Олимпийские игры в Сочи.

Обвинения, которые в последнее время поступают в наш адрес, не обоснованы, хотя проблемы с допингом у нашего спорта есть, это несколько месяцев назад в Красноярске, на совещании по подготовке Всемирной зимней Универсиады 2019 года, признал президент страны.

— В одном из недавних интервью вы сказали о том, что современные мальчишки не имеют живого примера для подражания в спорте. Как вы считаете, почему это произошло и как можно наладить контакт молодых ребят с их кумирами?

Это сложный вопрос, который касается далеко не только спортсменов. Лично меня очень расстраивает то, что у молодежи сегодня в большинстве своем нет кумиров. Нет высоких ориентиров, примера для подражания и того выбора, который был в наше время.

Вместо этого у них появляются какие-то спонтанные случайные кумиры, зовущие их на улицу. Конечно, эта проблема требует комплексного решения и системного подхода: это и семья, и общество, и школа, и университет, и организация личного досуга, и то, о чем они читают в СМИ, что они видят по телевизору. Ведь эти герои есть, они никуда не делись, просто нужно сделать так, чтобы их увидели, чтобы за ними пошли — их нужно правильно позиционировать.

Из моей практики был такой наглядный пример. 2008 год, Квебек. Россия играет в финале Чемпионата мира по хоккею с канадцами.

Сборная не завоевывала чемпионского звания с 1992 года — 16 лет. Вдруг Илья Ковальчук в овертайме забивает гол, подъезжает к камере и прямо в нее кричит: «Это для тебя, Россия!». Он гениальный парень, если продумал это заранее — что скажет, если забьет шайбу. А если это у него произошло на эмоциях, то вдвойне гениальный, потому что, значит, человек хоккеем живет.

Я бы, наверное, в целях воспитания молодежи этот момент показывал везде с утра до ночи и рассказывал бы всем, кто такой Илья Ковальчук, откуда он взялся, кем были его родители, кто был его примером, почему он играл в Америке, а думал все время о своей стране.

И мы бы все узнали, что Илюша Ковальчук совсем маленьким мальчиком вместе с папой по три-четыре раза в неделю ездил в Москву из Твери тренироваться. Он стал суперзвездой спорта, а был простым мальчишкой из небогатой семьи, но у него в этот момент была цель, к которой он шел при поддержке родителей.

Такие примеры, мне кажется, должны быть подхвачены не спустя годы, а в тот момент, когда событие актуально. И так не только в спорте: какие подвиги раньше совершали космонавты, всеми сегодня забытые, как работают какие-то неординарные успешные ребята из IT-сферы, и так далее.

— Вячеслав Александрович, каковы, на ваш взгляд, перспективы молодого российского хоккея? Достаточно ли у нас детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) для обучения начинающих спортсменов?

У нас достаточно всего. Мы вот часто слышим, что у нас, например, не хватает катков, как в Канаде и Америке. Но вот для сравнения: в Советском Союзе было всего 30 крытых катков, а сейчас в стране их более 500.

При любой технической базе очень важно научиться работать на результат и по-современному, в чем мы пока сильно не дорабатываем. У нас очень много устаревших методик используется, плюс не хватает тренерских кадров. Ресурс же сам по себе колоссальный: например, только в Москве и области работает порядка ста современных крытых катков, которые могут при правильной системе обучения нам выдавать звезд мирового хоккея.

— Насчет живых примеров сразу вспоминается фильм о хоккее, снятый несколько лет назад, — «Легенда №17» Должны ли у нас сниматься такие фильмы о героизации советского спорта?

Фильм понравился и молодым, и среднему поколению, потому что был своевременным. Люди устали от фантазий и криминальных разборок, но с удовольствием пошли на правдивую историю о конкретном человеке с конкретными фактами из жизни, с рассказом о том, как переживать падение и выходить из него с поддержкой друзей и мудрого тренера.

У главного героя «Легенды №17» (советский хоккеист Валерий Харламов ) была мечта, чувство патриотизма, уважение и любовь к своей стране, реальная любовь к девушке. В фильме показывается на конкретном примере то, что в советское время мощная система организации спорта помогла человеку добиться самореализации.

Но, конечно, тут второй линией проходит и очень человечный и глубокий сюжет о взаимоотношениях тренера Анатолия Тарасова и хоккеиста: наставник в спорте или обучении должен быть не только признанным профессионалом и уважаемым человеком, но и хорошим психологом.

Не каждый сможет отправить очень молодого и амбициозного человека в Чебаркуль: вдруг он оттуда не выберется? А на деле для Харламова именно Чебаркуль и стал трамплином, чтобы все пересмотреть и стать одним из лучших за всю историю мирового хоккея. Такое кино обязательно нужно снимать.

Недавно сняли кое-что и обо мне, фильм называется «Слава». Но я согласился на такое только с условием: все должно быть только правдиво, и фильм должен стать примером хотя бы для нескольких ребят или девчонок, которые ставят перед собой четкие цели, готовы двигаться вперед и не падать духом.

Не так-то просто эту историю переживать самому, к сожалению, так много людей верят в «гламурность» картинки и не понимают, чего на самом деле стоит успех в спорте.

— Если говорить о молодежных увлечениях: у нас популярность среди юной и более взрослой мужской аудитории получает киберспорт. Вы член комитета Госдумы по туризму, спорту и молодежной политике, как вам такая тенденция?

Конечно, это больше игра, хоть она и была официально признана среди спортивных дисциплин.

Мы дошли до парадокса: можно стать чемпионом мира по хоккею, ни разу в жизни не держа в руках клюшки. Меня эта история волнует, потому что реальный спорт предназначен для получения совсем других эмоций и ощущений. У человека, который работает со своим телом, меняется восприятие мира. Спорт учит с самого детства играть по правилам, трудиться, преодолевать трудности и по-честному, без допинга соревноваться.

Что из этого дает киберспорт? Иллюзию того, что чемпионом может стать тот, кто больше выпил пива и дольше просидел у экрана? Мне кажется, чтобы дети к этому не шли осознанно, с дошкольного возраста родители своевременно должны показывать им, что такое реальный спорт, и у них меньше времени будет оставаться на Интернет как на развлечение.

— В 50 лет, спустя 11 лет после завершения профессиональной карьеры, вы провели матч за ЦСКА в рамках Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Какие планы дальше, повторите такое в 60 лет?

Постараюсь пригласить друзей из России и из-за рубежа, но главное — быть физически готовым к игре. Пока усиленно тренируюсь, держу себя в форме, катаюсь по три-четыре раза в неделю.

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