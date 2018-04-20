У Союзного государства появится свой молодежный парламент

В Союзном государстве России и Беларуси появится молодежный парламент, сообщает «МИР 24». Состоять он будет из 40 молодых людей: 20 — от российской стороны, и столько же — от белорусской.

В молодежный парламент вошли лучшие из лучших. Кандидатов помогали выбирать общественные организации двух стран. Главные критерии при отборе — лидерские качества и проекты, которые молодые политики хотят реализовать в своем регионе. Сферы разные: экономика, наука, образование, культура, экология.

Молодежный парламент начнет работать уже этим летом.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ