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У Союзного государства появится свой молодежный парламент
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У Союзного государства появится свой молодежный парламент 

Мир24 39 минут назад
В Союзном государстве России и Беларуси появится молодежный парламент, сообщает «МИР 24». Состоять он будет из 40 молодых людей: 20 — от российской стороны, и столько же — от белорусской.
В молодежный парламент вошли лучшие из лучших. Кандидатов помогали выбирать общественные организации двух стран. Главные критерии при отборе — лидерские качества и проекты, которые молодые политики хотят реализовать в своем регионе. Сферы разные: экономика, наука, образование, культура, экология.
Молодежный парламент начнет работать уже этим летом.
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