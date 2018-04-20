Савич: «Симеоне в раздевалке сказал, что мы не должны опускать головы»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (0:3) в матче 33-го тура Примеры.

”Мы не показали хорошей игры. Соперник был лучше нас. Мы должны сохранить свое второе место в таблице. «Реал Сосьедад» провел отличный первый тайм и забил гол. Мы пытались сравнять счет, но они нам не позволили и воспользовались своими шансами.

Симеоне в раздевалке сказал, что мы не должны опускать головы. Только и всего. Мы по-прежнему думаем о Примере и о матче с «Бетисом», а уж затем переключимся на Лигу Европы и «Арсенал». Нашему поражению нет объяснения, такое случается. Это футбол", — приводит слова Савича AS.