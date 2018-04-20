Ещё
Савич: «Симеоне в раздевалке сказал, что мы не должны опускать головы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Савич: «Симеоне в раздевалке сказал, что мы не должны опускать головы» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Защитник «Атлетико» Стефан Савич прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (0:3) в матче 33-го тура Примеры.
”Мы не показали хорошей игры. Соперник был лучше нас. Мы должны сохранить свое второе место в таблице. «Реал Сосьедад» провел отличный первый тайм и забил гол. Мы пытались сравнять счет, но они нам не позволили и воспользовались своими шансами.
Симеоне в раздевалке сказал, что мы не должны опускать головы. Только и всего. Мы по-прежнему думаем о Примере и о матче с «Бетисом», а уж затем переключимся на Лигу Европы и «Арсенал». Нашему поражению нет объяснения, такое случается. Это футбол", — приводит слова Савича AS.
SPORT24.ru: последние новости
Баста 11 мая представит русскую версию альтернативного гимна ЧМ-2018 Депрессия стала причиной ухода Каррика из сборной Англии после ЧМ-2010 Почеттино: «Разочарован вторым пенальти подряд в ворота «Тоттенхэма»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз137
Сборная России проиграла Швеции17
Россияне уничтожили французов на ЧМ23
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение