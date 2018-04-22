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Главный тренер «Барселоны» Вальверде: поражение «Роме» повлияло на нас
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Главный тренер «Барселоны» Вальверде: поражение «Роме» повлияло на нас 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер каталонской «Барселоны» прокомментировал победу в Кубке Испании, в финале которого его команда забила пять безответных мячей «Севилье». Слова специалиста приводит Marca.
"Каждый турнир — это новая возможность, и у нас был шанс сыграть в финале, не задумываясь о том, что произошло до этого. Очевидно, что то, как мы проиграли «Роме», повлияло на нас, и в финале Кубка мы бы лучше с самого начала матча.
У меня все хорошо. Когда ты вылетаешь из турнира с большим клубом, всегда будут последствия, а не только небольшие проблемы, которые бы возникли в других местах. Мы очень хотели выиграть что-то, чтобы показать, что все в порядке", — отметил Вальверде.
Ранее крупное поражение прокомментировал главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла.
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