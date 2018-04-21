«Севилья» — «Барселона»: букмекеры оценили шансы команд в финале Кубка Испании

Букмекеры назвали фаворита финального матча Кубка Испании «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени. Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на номинальных гостей за 1.42. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 7.25. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.75. По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.45, а на ТМ 2,5 гола — за 2.60. Коэффициент на разгромную победу гостей — 3.40. Самые вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.60) и Луис Суарес (1.80).

Коэффициент на итоговую победу «Севильи» — 4.00, а на победу «Барселоны» — 1.22.