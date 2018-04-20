Паоло Казарин: «Удивлен и разочарован скептицизмом в адрес ВАР»

Бывший рефери Паоло Казарин считает, что остальные чемпионаты должны последовать примеру серии А и начать использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР). По ее мнению, это поможет повысить справедливость результатов.