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Паоло Казарин: «Удивлен и разочарован скептицизмом в адрес ВАР»
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Паоло Казарин: «Удивлен и разочарован скептицизмом в адрес ВАР» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший рефери Паоло Казарин считает, что остальные чемпионаты должны последовать примеру серии А и начать использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР). По ее мнению, это поможет повысить справедливость результатов.
Никола Риццоли продолжает использовать молодых судей, которые благодаря технологиям делают все меньше и меньше ошибок, — цитирует Corriere della Sera Козарина. — С течением времени они получают опыт, который позволяет быстро оценивать ситуацию на мониторе. Меня удивляет и разочаровывает скептицизм и предрассудки других федераций по отношению к повторам. Похоже на то, что они считают, что неправильный или несправедливый результат — это ценность, которую нельзя убирать из спорта.
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