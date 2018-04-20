В Ханты-Мансийске соберутся ведущие журналисты округа

В окружном центре 21 апреля стартует XII окружной форум «Информационный мир Югры». Он пройдет на площадках гостиничного комплекса «Югорская долина».

21 апреля в 12:00 запланировано открытие форума с участием губернатора Югры Натальи Комаровой . Затем по программе — серия мотивационных лекций. В 14:30 состоится вручение наград за участие в конкурсе «Бизнес Югры».

В 19:00 окружные журналисты, участвовавшие в конкурсах профессионального мастерства «Журналист года — 2017» и «Мир нашему дому», получат заслуженные награды.

Помимо лекций и награждений в программе форума будут и спортивные мероприятия. Это новинка форума. В воскресенье участникам предлагают в 8:00 выйти на зарядку. Чемпион мира по боксу Руслан Проводников организует массовую пробежку. Затем пройдут мастер-классы по йоге и скандинавской ходьбе.

Завершатся мероприятия форума в 15:00. С 13:00 до 15:00 для главных редакторов окружных СМИ пройдет расширенное заседание.