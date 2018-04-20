Стефан Савич: Симеоне сказал, чтобы мы не опускали головы

«Мы не показали хорошей игры. Соперник был лучше нас. Мы должны сохранить свое второе место в таблице. „Реал Сосьедад“ провел отличный первый тайм и забил гол. Мы пытались сравнять счет, но они нам не позволили и воспользовались своими шансами.