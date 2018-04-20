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Стефан Савич: Симеоне сказал, чтобы мы не опускали головы
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Стефан Савич: Симеоне сказал, чтобы мы не опускали головы 

Советский спорт 1 час назад
«Мы не показали хорошей игры. Соперник был лучше нас. Мы должны сохранить свое второе место в таблице. „Реал Сосьедад“ провел отличный первый тайм и забил гол. Мы пытались сравнять счет, но они нам не позволили и воспользовались своими шансами.
Симеоне в раздевалке сказал, что мы не должны опускать головы. Только и всего. Мы по-прежнему думаем о Примере и о матче с „Бетисом“, а уж затем переключимся на Лигу Европы и „Арсенал“. Нашему поражению нет объяснения, но такое случается. Это футбол», — приводит слова Савича AS.
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