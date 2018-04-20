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Команда екатеринбургского Академического выйдет на «Весенний трейл»
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Команда екатеринбургского Академического выйдет на «Весенний трейл» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
22 апреля в Екатеринбурге пройдет «Весенний трейл на Калиновке». Среди его участников будет и команда Академического, самого молодого района города, — более 40 представителей мультиспортивного клуба Akadem, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО «РСГ-Академическое».
"Весенний трейл на Калиновке" представляет собой забег на время по лесным дорожкам. Спортсменам предстоит преодолеть маршрут длиной 10 километров с набором высоты до 200 метров за контрольные два часа. Рекорд трассы составляет 35 минут и 7 секунд.
Для детей на территории КРХ «Рыбалка на Калиновке» приготовлена 1,5-километровая трасса.
Каждый, кто пересечет финишную черту, принесет команде очки. У представителей Академического есть все шансы оказаться в лидерах общего зачета.
"Если вы с нами, то не забудьте при регистрации указать команду Akadem, иначе ваши очки не засчитают в командный зачет", — напоминает лидер спортклуба Akadem Сергей Антонов.
Так как забег пройдет в противоположной части Екатеринбурга, для команды из Академического заказан автобус. По возвращению в родной район бегунов ждет торжественный фуршет.
Стоит отметить, что в 2017 году академчане взяли серебро соревнований в честь 48-летия одного из старейших клубов любителей бега в России — «Урал-100». Вперед они пропустили лишь сборную Свердловской области.
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