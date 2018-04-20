Слабо? Гири принесли победу пуровчанке Ксении Чайковской

В Бердске Новосибирской области завершились межрегиональные соревнования по гиревому спорту.

Около двухсот атлетов из пятнадцати регионов страны показали мастерство и силу. Они выступили в пяти весовых категориях по двум дисциплинам: двоеборье и длинный цикл. Накал эмоций участников был очень высоким. Спортсмены показали хороший уровень подготовки и достаточно высокие результаты.

Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» председатель Федерации гиревого спорта ЯНАО Евгений Латыпов, в личных соревнованиях ямальцы завоевали две награды. Обладательницей золотой медали стала Ксения Чайковская в длинном цикле — это очень хороший результат для девушки на таком турнире. Ильяс Сарсембаев в этой же дисциплине был третьим. Ещё четырем ямальцам не удалось войти в тройку победителей.

Турнир имеет статус отборочного этапа на финал всероссийского чемпионата. Теперь судейская коллегия определит по личным результатам 16 спортсменов, которые будут соревноваться в финале всероссийского чемпионата. Он состоится в мае в Санкт-Петербурге.