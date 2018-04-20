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Футбольная «Уфа» отпустит Семака в топ-клуб
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Футбольная «Уфа» отпустит Семака в топ-клуб 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил о том, что что клуб готов отпустить главного тренера Сергея Семака, если уфимцам поступит достойное предложение. По признанию функционера, между клубом и наставником есть соответствующая договоренность.
"Я абсолютно спокойно отношусь к слухам об уходе Семака, — приводят слова Газизова "Известия". — Могу сказать, что если нам поступит предложение по Сергею Богдановичу от топ-клуба, то мы его без вопросов отпустим. Об этом мы уже договорились. Мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный и профессиональный подход к делу".
Напомним, что Семак называется одним из претендентов на пост главного тренера питерского "Зенита". Впрочем, «Уфа» ранее уже переподписала действующее соглашение со специалистом. Теперь срок действия контракта рассчитан до лета 2020 года.
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