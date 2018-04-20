«Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб 

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов выразил готовность отпустить главного тренера команды Сергея Семака в случае достойного предложения. Семак руководит уфимцами с начала 2017 года и на данный момент занимает с ними шестое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне «Уфа» стала седьмой. По информации СМИ, Семак может покинуть клуб летом.
— Абсолютно спокойно отношусь к таким слухам, так как знаю — если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим, — цитируют "Известия" Газизова. — Мы уже об этом договорились. Идеология «Уфы» заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу.
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