Хитрый Арум: в Top Rank подписали россиянина, бронзового призёра ОИ-2016

Промоутерская компания Top Rank Promotions подписала контракт с бронзовым призёром (в весе до 56 кг) Олимпийских игр 2016-го года (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Владимиром Никитиным из России.

Именно Никитин в 1/4 финала ОИ-2016 достаточно спорно выбросил за борт ирландца Майкла Конлана (6-0, 5 КО), после чего проигравший отметился нелицеприятным жестом в адрес AIBA.

Конлан также является бойцом Top Rank, а промоутер-ветеран Боб Арум не скрывает, что планирует свести проспектов в реванше на профессиональном ринге в ближайшем будущем.

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