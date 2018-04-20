Ещё
Хитрый Арум: в Top Rank подписали россиянина, бронзового призёра ОИ-2016
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хитрый Арум: в Top Rank подписали россиянина, бронзового призёра ОИ-2016 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Промоутерская компания Top Rank Promotions подписала контракт с бронзовым призёром (в весе до 56 кг) Олимпийских игр 2016-го года (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Владимиром Никитиным из России.
Именно Никитин в 1/4 финала ОИ-2016 достаточно спорно выбросил за борт ирландца Майкла Конлана (6-0, 5 КО), после чего проигравший отметился нелицеприятным жестом в адрес AIBA.
Конлан также является бойцом Top Rank, а промоутер-ветеран Боб Арум не скрывает, что планирует свести проспектов в реванше на профессиональном ринге в ближайшем будущем.
Читайте также: Почти как Малиновский — Майкл Конлан досрочно остановил Давида Берну
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Танцующий на граблях Так себе панчер Джесси Варгас вознамерился нокаутировать Броунера Обновился рейтинг IBF: Коробов вернулся в топ-15, Петров и Трояновский выбыли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
«Овечкина лучше не злить»
Сборная России проиграла Швеции18
«Вяльбе совершила настоящий подвиг для России»
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение