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Речные трамвайчики из Рождествено теперь тоже заходят на Проран
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Речные трамвайчики из Рождествено теперь тоже заходят на Проран 

Волга Ньюс 1 час назад
Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, теперь суда отправлением из Самары будут заходить на Проран четыре раза в день, а из Рождествено в Самару — три: отправлением в 11:00, 15:00 и 20:00.
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