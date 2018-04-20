Речные трамвайчики из Рождествено теперь тоже заходят на Проран

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, теперь суда отправлением из Самары будут заходить на Проран четыре раза в день, а из Рождествено в Самару — три: отправлением в 11:00, 15:00 и 20:00.