В Ясеневе прошла конференция по исторической реконструкции

Центр спорта и досуга «СОЦ-ИН» провел конференцию по исторической реконструкции. Мероприятие проходит в ЮЗАО уже в шестой раз.

Жители Ясенева с удовольствием занимаются в клубе «Паладин», который работает при центре «СОЦ-ИН» уже много лет. В последнее время исторические реконструкции в столице, да и в России, очень популярны. В «Паладине» проходят тренировки по историческому фехтованию, общефизической подготовке, работают мастерские, пошивочный цех. «Паладин» периодически устраивает исторические семинары, игры, встречи с единомышленниками и, конечно, исторические реконструкции, исторические средневековые бои и конференции. Не так давно участница «Паладина» Александра Обрядчикова из «Паладина» стала чемпионкой России по историческому бою. Все занятия в «Паладине» бесплатные.