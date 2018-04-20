Врачи ОКБ Ханты-Мансийска поборются за звание лучших в России

Четыре врача главной больницы округа прошли в третий этап Всероссийского конкурса врачей.

Всего 27 кандидатов из медучреждений Югры подали заявки на рассмотрение для участия во втором этапе Всероссийского конкурса врачей. Компетентное жюри, состоящее из организаторов здравоохранения, руководителей медицинских организаций автономного округа, главных внештатных специалистов и экспертов Департамента здравоохранения Югры, в число лучших включило четверых.

Зав. неврологическим отдалением ОКБ Ханты-Мансийска Людмила Анищенко отмечена в номинации «Лучший невролог». Зав. лабораторией клинической биохимии и иммунологии отдалением ОКБ Ханты-Мансийска Елена Угорелова стала первой в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики».

Врач-трансфузиолог, и. о. заведующей отделением переливания крови ОКБ Елена Власова представляет Югру в номинации «Лучший терапевт», а в номинации «Лучший участковый терапевт» на окружном уровне победила Любовь Сиразиева.

Отметим, конкурс проходит в 3 этапа. Первый этап отборочный, проводится в медучреждениях. Здесь коллективно решается вопрос о победителях. Лучшие от муниципалитетов проходят на окружной этап. Здесь заявки конкурсантов рассматривает Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского АО.

Победители от округа направляют заявки на суд Центральной конкурсной комиссии. Лучшие врачи в 36 номинациях будут известны в конце года.