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Красочная вакханалия: десятки екатеринбуржцев разрисовали лёд «Уральца»
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Красочная вакханалия: десятки екатеринбуржцев разрисовали лёд «Уральца» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня жители Екатеринбурга превратили чистый лёд в КРК «Уралец» в огромный холст, на котором появились сотни рисунков. Среди художников было много детей самых разных возрастов, которые с удовольствием извозились в краске. Такую акцию «Автомобилист» проводит каждый год после закрытия сезона, когда домашняя арена больше не нужна для игр.
На льду традиционно появилось много красных машин и лосей — символов хоккейного клуба «Автомобилист». Рисунками болельщики выражали свою любовь к команде и желали удачи. Самые маленькие художники рисовали насколько им хватало таланта, но даже их не всегда ровные цветочки, сердечки и хоккеисты смотрелись на разноцветном льду очень гармонично.
За кисти взялись и взрослые, которые на несколько минут окунулись в детство. Смотрите, как это было.
Лёд «Уральца» разукрашивают каждый год. Иногда это делают не только рядовые болельщики, но и местные звёзды. Например, в 2015 году свой след в истории клуба оставили Мисс Екатеринбург и Владимир Бегунов.
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