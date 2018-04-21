Красочная вакханалия: десятки екатеринбуржцев разрисовали лёд «Уральца»

Сегодня жители Екатеринбурга превратили чистый лёд в КРК «Уралец» в огромный холст, на котором появились сотни рисунков. Среди художников было много детей самых разных возрастов, которые с удовольствием извозились в краске. Такую акцию «Автомобилист» проводит каждый год после закрытия сезона, когда домашняя арена больше не нужна для игр.

На льду традиционно появилось много красных машин и лосей — символов хоккейного клуба «Автомобилист». Рисунками болельщики выражали свою любовь к команде и желали удачи. Самые маленькие художники рисовали насколько им хватало таланта, но даже их не всегда ровные цветочки, сердечки и хоккеисты смотрелись на разноцветном льду очень гармонично.

За кисти взялись и взрослые, которые на несколько минут окунулись в детство. Смотрите, как это было.