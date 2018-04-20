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Центр «Спутник» организовал соревнования по Скандинавской ходьбе
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Центр «Спутник» организовал соревнования по Скандинавской ходьбе 

Управа района Теплый Стан 56 минут назад
В прошедшую среду молодежный центр досуга и спорта «Спутник» организовал и провел соревнования по Скандинавской ходьбе.
«Этот турнир проведен в рамках акции «День Земли», сообщают сотрудники «Спутника — „несмотря на погодные условия, наши участники не побоялись и пришли завоевывать медали. Дистанция была разделена на 3 км и 5 км“.
На дистанции 3 километра 1 место заняла Смирнова В. В. с результатом 36 минут 49 секунд. На втором месте — Игнатова И. А., с результатом 36 минут 51 секунда. Третье место у Беловой Л. И., ее результат 37 минут 9 секунд.
На дистанции 5 километров лучшей стала Пархоменко А. Г., с результатом 45 минут 28 секунд. Следом финишировала Серегина В. П., она отстала от лидера всего на 1 секунду, секундой позже финишную черту пересекла Шестерикова Г. Е.
Поздравляем!
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