Ночная хоккейная лига в Хабаровске выходит из сумерек

Ночная хоккейная лига (НХЛ) потому и называется ночной, что матчи турнира проводятся, как правило, в тёмное время суток. Тем не менее организаторы регионального этапа НХЛ в Хабаровском крае решили нарушить традицию и провести закрытие сезона утром. Мероприятие пройдёт 21 апреля в 10.30 в краевом центре хоккея «Амур» , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мы проведём награждение победителей и призёров Лиги, а также устроим гала-матч с участием ночных звёзд, — рассказал региональный представитель турнира Михаил Рассказов. — Закрытие седьмого сезона НХЛ хотим сделать красочным, чтобы оно надолго запомнилось и игрокам, и зрителям.