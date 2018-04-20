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Ночная хоккейная лига в Хабаровске выходит из сумерек
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Ночная хоккейная лига в Хабаровске выходит из сумерек 

Хабаровский край сегодня 54 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Ночная хоккейная лига (НХЛ) потому и называется ночной, что матчи турнира проводятся, как правило, в тёмное время суток. Тем не менее организаторы регионального этапа НХЛ в Хабаровском крае решили нарушить традицию и провести закрытие сезона утром. Мероприятие пройдёт 21 апреля в 10.30 в краевом центре хоккея «Амур», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы проведём награждение победителей и призёров Лиги, а также устроим гала-матч с участием ночных звёзд, — рассказал региональный представитель турнира Михаил Рассказов. — Закрытие седьмого сезона НХЛ хотим сделать красочным, чтобы оно надолго запомнилось и игрокам, и зрителям.
Напомним, что победителями регионального этапа Лиги на этот раз стали хоккеисты хабаровского клуба «Восточный». Подопечным Владимира Чубенко удалось выиграть турниры в обоих дивизионах: «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига надежды». Таким образом, «Восточный» на финал в Сочи поедет сразу двумя командами. Турнир ветеранов состоится в начале мая, а затем за призы поборются клубы дивизиона «Лига надежды». Как обычно, в программе фестивале запланирован гала-матч с участием Президента России Владимира Путина.
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