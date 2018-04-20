200 самбистов выступят на турнире памяти Альберта Астахова и Эдуарда Агафонова

За звание лучших сразятся около 200 спортсменов из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, республик Хакасия, Алтай и Бурятия, Уральского автономного округа, Алтайского и Красноярского краев.

В первый день турнира состоятся соревнования по спортивному самбо среди мужчин, во второй — по спортивному самбо среди женщин и боевому самбо. Турнир памяти Астахова и Агафонова является мастерским, то есть, кандидаты в мастера спорта в случае победы на нем могут получить звание «Мастер спорта России».

Программа турнира:

21 апреля

10:00 — начало соревнований по спортивному самбо среди мужчин

14:00 — торжественная церемония открытия турнира

15:00 — финальные поединки, награждение победителей и призеров

22 апреля

10:00 — начало соревнований по спортивному самбо среди женщин и боевому самбо

15:00 — финальные поединки, награждение победителей и призеров

Для справки:

Альберт Михайлович Астахов родился 31 мая 1931 года в городе Канске Красноярского края. Мастер спорта по самбо (1968). С 1962 по 1974 годы — тренер Красноярского крайсовета «Динамо». Президент международной коллегии судей по самбо, член исполкома Международной федерации самбо (FIAS). Первый вице-президент Всероссийской федерации самбо. В разные годы тренировал сборные команды Ирана, Венесуэлы, Кубы, Южной Кореи, России. Добился включения самбо в программу IX Панамериканских игр 1983 года среди мужчин и женщин.

Кандидат биологических наук, профессор. Автор книг «Самбо для женщин», «Подготовка самбистов высокого класса», учебника «Физическая подготовка студентов вузов культуры» и других.

В 1995 году основал Всероссийский турнир по спортивному самбо на свои призы. В 2009 году — после ухода Альберта Михайловича из жизни — турнир получил статус мемориала и был объединен с турниром по спортивному самбо памяти Эдуарда Агафонова.

Эдуард Васильевич Агафонов родился 10 августа 1947 года в деревне Капитоново Саянского района Красноярского края. Окончил Красноярский сельскохозяйственный институт (1970) и Красноярский государственный педагогический институт (1977). Прошел трудовой путь от преподавателя до профессора Высшей школы МВД г. Красноярска, где руководил кафедрой боевой и физической подготовки. Был автором нескольких учебников по самбо. С 1974 по 1980 годы входил в десятку лучших тренеров Красноярского края. В 1980 году работал тренером по дзюдо команды Боливии.

Мастер спорта СССР международного класса по самбо (1969) и по дзюдо (1973), двукратный чемпион РСФСР по самбо (1974, 1975), чемпион РСФСР по дзюдо (1974), серебряный призер чемпионата СССР по самбо, победитель Кубка СССР (1973). В 1974 выиграл неофициальное первенство СССР по новым весовым категориям.

Тренером Эдуарда Агафонова был Альберт Астахов.