Ник Фолиньо: Домашний лед не принес удачи ни нам, ни «Вашингтону»

— Это же настоящая серия. Одна игра нас не сломает. Мы извлечем урок из нее. Нам надо понять, что мы должны играть намного лучше. Может быть нам поможет то, что мы снова играем на выезде.

Ник Фолиньо: Чрезвычайно расстроены тем, что не воспользовались преимуществом над «Вашингтоном»

Домашний лед не принес удачи ни нам, ни им. Мы попытаемся выиграть там снова, — цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух домашних поражений «Вашингтон» одержал две победы на выезде. Теперь счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующая встреча двух команд состоится в Вашингтоне в субботу и начнется в 22:00 по московскому времени.