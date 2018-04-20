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Пейнтбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных пройдет в Нижегородской области
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Пейнтбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных пройдет в Нижегородской области 

Newsroom24 50 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, местом его проведения станет пейнбольный клуб в спортивной деревне «Новинки».
В турнире также примут участие сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и журналисты региональных СМИ.
Во время проведения матча планируется информирование гостей и участников по проблеме ВИЧ/СПИДа.
«Во время таких мероприятий нижегородцы получают информацию о ВИЧ-инфекции, узнают о способах ее распространения и методах борьбы с ней, проходят тесты на ВИЧ. Знание своего ВИЧ-статуса позволяет защититься от ВИЧ/СПИДа и сохранить свое здоровье и здоровье близких», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.
Ранее сообщалось, что флешмоб, посвященный борьбе с ВИЧ, проведут в Нижнем Новгороде.
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