Пейнтбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных пройдет в Нижегородской области 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, местом его проведения станет пейнбольный клуб в спортивной деревне «Новинки».
В турнире также примут участие сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и журналисты региональных СМИ.
Во время проведения матча планируется информирование гостей и участников по проблеме ВИЧ/СПИДа.
«Во время таких мероприятий нижегородцы получают информацию о ВИЧ-инфекции, узнают о способах ее распространения и методах борьбы с ней, проходят тесты на ВИЧ. Знание своего ВИЧ-статуса позволяет защититься от ВИЧ/СПИДа и сохранить свое здоровье и здоровье близких», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.
Ранее сообщалось, что флешмоб, посвященный борьбе с ВИЧ, проведут в Нижнем Новгороде.