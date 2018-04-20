Пейнтбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных пройдет в Нижегородской области

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора , местом его проведения станет пейнбольный клуб в спортивной деревне «Новинки».

В турнире также примут участие сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и журналисты региональных СМИ.

Во время проведения матча планируется информирование гостей и участников по проблеме ВИЧ/СПИДа.

«Во время таких мероприятий нижегородцы получают информацию о ВИЧ-инфекции, узнают о способах ее распространения и методах борьбы с ней, проходят тесты на ВИЧ. Знание своего ВИЧ-статуса позволяет защититься от ВИЧ/СПИДа и сохранить свое здоровье и здоровье близких», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Ранее сообщалось, что флешмоб, посвященный борьбе с ВИЧ, проведут в Нижнем Новгороде.