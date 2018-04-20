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Осака и Уотсон откроют матч Кубка Федерации Япония — Великобритания
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Осака и Уотсон откроют матч Кубка Федерации Япония — Великобритания 

Чемпионат.com 48 минут назад
В Мики (Япония) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Японии и Великобритании. 21 апреля первыми на корт выйдут Наоми Осака и Хитер Уотсон. Затем сыграют Куруми Нара и Йоханна Конта.
22 апреля пройдут матчи Наоми Осака — Йоханна Конта, Куруми Нара — Хитер Уотсон и парная встреча Мию Като / Макото Ниномия — Анна Смит / Габриэлла Тэйлор.
Женская сборная России под руководством Игоря Андреева в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.
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