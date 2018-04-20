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Адилсон: «Самый крутой русский игрок? Глушаков»
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Адилсон: «Самый крутой русский игрок? Глушаков» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Бывший полузащитник «Ахмата» Адилсон в интервью «СЭ» отметил, что Денис Глушаков является лучшим отечественным игроком в чемпионате России. Бразильский хавбек выступал за грозненскую команду с 2012 по 2017 год. Сейчас он играет за «Атлетико Минейру».
— Самый крутой бразилец, против которого вы играли в России?
— Наверное, Халк. Он больше других выделялся в то время. Говорю не потому, что против него было трудно играть. Халк добился больших успехов в России.
— А самый крутой русский?
— Сейчас трудно выбрать, очень много хороших молодых парней появилось. Назову Глушакова — он играет на той же позиции, что и я. И его игра мне всегда нравилась.
— Видели ли вы его игру в товарищеском матче Россия — Бразилия? — Не очень хорошо вышло. Но тогда вся команда показала не выдающийся футбол. По-моему, сборная России с большим уважением отнеслась к бразильцам, играла слишком близко к своей штрафной. Хотя у нее было несколько неплохих моментов в контратаках. Лично я ожидал, что Россия будет чуть больше играть в атаку, создавать больше опасных моментов. Но получилось, что вся команда сыграла плохо.
Полное интервью с Адилсоном
Рабинер за Глушакова. Мужик и шакалы
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