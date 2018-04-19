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«Вашингтон» тренировался без Оши перед четвертой игрой с «Коламбусом»
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«Вашингтон» тренировался без Оши перед четвертой игрой с «Коламбусом» 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
«Вашингтон» провел сегодняшнюю тренировку перед четвертым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли с «Коламбусом» без Ти Джея Оши. Пока счет в серии 2-1 в пользу «Блю Джекетс». Встреча пройдет 20 апреля и начнется в 2.30 по московскому времени.
Сочетания звеньев:
Холтби (Грубауэр);
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрем — Бойд;
Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли;
Врана — Бигл — Чиассон.
Ovechkin-Kuznetsov-Wilson Stephenson-Backstrom-Boyd Connolly-Eller-DSP Vrana-Beagle-Chiasson Consider Boyd a placeholder for Oshie. Kempny-Carlson Orlov-Niskanen Orpik-Djoos Holtby starting.
— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 19 апреля 2018 г.
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