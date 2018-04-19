«Вашингтон» тренировался без Оши перед четвертой игрой с «Коламбусом»

«Вашингтон» провел сегодняшнюю тренировку перед четвертым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли с «Коламбусом» без Ти Джея Оши. Пока счет в серии 2-1 в пользу «Блю Джекетс». Встреча пройдет 20 апреля и начнется в 2.30 по московскому времени.

Сочетания звеньев:

Холтби (Грубауэр);

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрем — Бойд;

Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли;

Врана — Бигл — Чиассон.

Ovechkin-Kuznetsov-Wilson Stephenson-Backstrom-Boyd Connolly-Eller-DSP Vrana-Beagle-Chiasson Consider Boyd a placeholder for Oshie. Kempny-Carlson Orlov-Niskanen Orpik-Djoos Holtby starting.

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 19 апреля 2018 г.