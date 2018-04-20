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Плющев: «"Согласившимся" из НХЛ надо доказывать ничуть не меньше, чем новичкам из КХЛ»
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Плющев: «"Согласившимся" из НХЛ надо доказывать ничуть не меньше, чем новичкам из КХЛ» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о матче Еврохоккейтура Россия — Швеция (1:2). Также эксперт порассуждал о составе российской сборной на ЧМ-2018.
«Тяжелая игра. Норвежцам в двух предыдущих встречах забили три гола, шведов огорчили лишь раз. Проблемы в атаке — очевидные, хотя проглядывают и застарелые болячки в обороне, особенно позиционной. Думаю, пища для размышлений тренерским штабом получена. Много пищи. Были какие-то проблески в игре первого звена — Дадонов — Бывальцев — Гусев, уровень держали некоторые защитники, например, Гавриков или Зуб. Старались молодые — например, Шестеркин, Михеев и Барабанов.
Очевидно, идет притирка. В штабе собраны исключительно главные тренеры — Воробьев, Кудашов, Гатиятулин, в уме держим Никитина. Значит, кому-то из них нужно будет срочно перестроить свою психологию, стать помощником, ассистентом, подсказчиком.
Меня повеселил комментатор, который в самом начале матча, увидев на льду Бучневича из «Рейнджерс», с восторгом сказал, что тот согласился сыграть за сборную России на чемпионате мира в Дании. Судя по тому, что нам показали в Ярославле, Бучневичу, Слепышеву, Сошникову и другим «согласившимся» из НХЛ предстоит доказывать, доказывать и еще раз доказывать, причем ничуть не меньше, чем, например, новичкам из КХЛ Михееву или Семенову. Думаю, пока согласие на включение многих энхаэловцев в датскую заявку главный тренер Воробьев вряд ли даст.
Вижу в национальной команде целую группу игроков, которые в составе ЦСКА и «Ак Барса» сегодня сражаются за Кубок Гагарина. Есть усиление и в НХЛ. Отчаиваться не нужно. Олимпиада остается позади — и по времени, и по уровню. В Дании всех ждет очень конкурентный хоккей — с участием многих ведущих игроков из НХЛ. Та команда, которая взяла золото Пхенчхана, осталась в истории, новый штаб строит новый коллектив», — отметил Плющев.
Его слова приводит
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