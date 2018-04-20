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Сила в движении: в Беларуси отмечают юбилей «Динамо»
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Сила в движении: в Беларуси отмечают юбилей «Динамо» 

Мир24 2 часа назад
В честь 95-летия «Динамо» в странах Содружества чествуют спортсменов легендарного общества. В Минске в Национальном олимпийском комитете собрались звезды спорта разных лет, передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.
Они устанавливали всевозможные рекорды. Приносили медали сначала в копилку СССР, потом Беларуси. Каждый спортсмен повторяет: без семьи под названием «Динамо», без высококлассных тренеров это было бы невозможно.
«Я на всю жизнь запомнила свои первые соревнования. Такие, которые проходили в динамовском зале. И мне подарили плюшевый альбом. Я до сих пор берегу его. Это мои самые радостные воспоминания», — поделилась четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова.
Месяц назад белоруску Светлану Сахоненко из Пхенчхана встречали как национальную героиню. Лыжница привезла три золотых и одну бронзовую награды. Про себя говорит: динамовка — звучит гордо.
«Все люди, которые работают в «Динамо», они все борются за результат и помогают сделать все, чтобы этот результат достичь», — говорит трехкратная паралимпийская чемпионка.
О том, что «сила в движении», рассказывают и совсем юным спортсменам. В структуру белорусского «Динамо» входит 11 детско-юношеских спортивных школ. С самого детства малышам прививают традиции сообщества, а буква «Д» для них — священный символ.
Они мечтают стать звездами мирового футбола и прославить родное «Динамо». Валентин Домашевич — тренер в сообществе с 1974-го года. С тех пор многое изменилось.
«Дети сегодня имеют возможность работать на хороших, качественных полях, в хороших условиях, раньше было намного сложнее в этом плане. Они сегодня имеют преимущество. У них календарь соревнований намного богаче. Они имеют возможность выезжать на любые международные турниры», — отметил тренер.
Через два месяца в Минске после реконструкции откроют стадион «Динамо». Некогда главная футбольная арена станет универсальной, легкоатлетической. В сообществе этому только рады. Ведь «Динамо» — это много видов спорта, много одноклубников. Тренироваться здесь смогут все спортсмены. И пусть 95 лет пролетели как мгновение. Впереди — не менее яркие и легендарные победы.
К 95-летию «Динамо» почта Беларуси выпустила конверт с памятным знаком общества.
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