«Мы утонули в грязи»: Екатерина Боброва рассказала о приключениях на Гавайях

Олимпийская чемпионка Сочи и обладательница серебренной медали игр в Пхенчхане по фигурному катанию Екатерина Боброва вместе с супругом сейчас отдыхает на Гавайях. Снимками и рассказами о своем времяпрепровождении спортсменка с удовольствием делится с поклонниками в соцсетях. В одной из последних публикаций в Инстаграме она подробно описала свои приключения во время осмотра острова.

Известная российская фигуристка вместе с мужем отправилась на Гавайи, чтобы насладиться отдыхом. В одной из своих последних публикаций женщина рассказала, что им надоело просто так валяться на пляже и кататься на сёрфе. Тогда они решили взять машину и поехать смотреть весь остров. Екатерина сообщила, что поначалу они планировали посмотреть на четыре-пять местных водопадов, но силы покинули их уже после двух. «Мы с мужем утонули в грязи. В прямом смысле этого слова. По колено в грязи, пробираться через заросли, большие корни деревьев, скакать по камням через горные реки, чтобы продолжить свой путь по другой стороне (и в итоге старания были напрасны — на пятый раз мы все-таки шлепнулись в реку), и после каждого раза думать — надеюсь это того стоит… Но в итоге — стоит, друзья! Ещё как стоит! Все фотографии красот выкладывать не буду, ибо эту красоту не передать фотографиями! Ps. К сожалению на этом приключении мой организм сказал „ХВАТИТ!“ и слёг с насморком и горлом»

Поклонники спортсменки оценили и рассказ своего кумира, и местные красоты. Комплиментов с их стороны, конечно же, удостоилась и сама Екатерина. Но особое внимание фанаты Бобровой уделили ее здоровью и начали желать скорейшего выздоровления и посоветовали внимательнее относиться к лекарствам. «Мы сейчас в Альпах. Тут так круто! Выздоравливайте!» «Катя счастливая! Солнце, пляж… А у нас ещё слякоть и дождь. Но мы верим скоро и на нашей улице взойдет солнце…» «Выздоравливайте, не болейте…» «Как здорово! Выздоравливайте!» «Ну надеюсь, что вылезли из грязи не методом Мюнхгаузена-тянуть себя за волосы?» «Выздоравливайте! Спасибо за ваши фото!» «Невероятно солнечная Катя!» К слову, часть Интернет-пользователей отметила, что такая экстремальная поездка по местным достопримечательностям не будет лишней, а воспоминания о ней останутся в памяти на очень долгое время и будет, о чем рассказать потомкам.

А после вручения призов и наград в Кремле за выступление на Олимпиаде, Екатерина Боброва заявила, что не оставит себе подаренный от Фонда поддержки олимпийцев BMW X4. Девушка намерена продать его и часть вырученной суммы передать на благотворительные цели. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!