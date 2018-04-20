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Схватка слона со львами попала на видео
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Схватка слона со львами попала на видео 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Посетители национального парка Little Makololo в Зимбабве стали свидетелями схватки трех львов со слоненком. Видео опубликовано на Youtube.
По словам одной из очевидиц, слон увидел приближающегося льва и громко «протрубил» хоботом, однако это не напугало хищника — он прыгнул на жертву и попытался повалить ее на землю. Слоненку не удалось устоять на ногах из-за полученной травмы.
"Слоненок пытался любой ценой перевернуться, однако у него никак не получалось. Затем подошли еще два льва. Было трудно наблюдать, как они пытаются прикончить бедного слона, который сражался за свою жизнь почти три часа", — рассказала порталу latestsightnings Синтия Мэк.
В итоге хищники вышли победителями из этой схватки, отметила женщина.
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