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Генеральный директор «Уфы»: «Локомотив» — безоговорочный фаворит
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Генеральный директор «Уфы»: «Локомотив» — безоговорочный фаворит 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос, вдохновил ли его клуб успех «Амкар», обыгравшего «Локомотив» на выезде. Слова функционера приводит "Известия".
"В каждом матче может произойти все, что угодно. Понятно, что «Локомотив» — безоговорочный фаворит предстоящей встречи, но наша задача — отобрать у них очки", — заявил Газизов.
"Уфа" находится на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков. В 27-м туре команда из столицы Башкирии встретится с московским «Локомотивом».
Поединок пройдет на стадионе столичного клуба 22 апреля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
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