Ещё
Шамиль Газизов: «Задача — отобрать очки у „Локомотива“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шамиль Газизов: «Задача — отобрать очки у „Локомотива“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» назвал железнодорожников безоговорочными фаворитами. При этом он отметил, что в игре может произойти все, что угодно.
— «Уфа» близка к лучшему результату в своей истории в рамках чемпионата России. Какие ожидания от заключительного отрезка сезона?
— Пока рано что-то говорить, — цитируют "Известия" Газизова. — Наш ближайший матч — с лидером чемпионата и без пяти минут чемпионом страны «Локомотивом». Нас ждет очень сложная игра и надо пройти сначала этот этап. Мы договорились так, что ближайший матч — самый важный. Как будто у нас впереди не четыре игры, а одна, и мы пока думаем только о ней.
— Пример «Амкара», обыгравшего «Локо» в Москве, мотивирует «Уфу»?
— В каждом матче может произойти все, что угодно. Понятно, что «Локомотив» — безоговорочный фаворит предстоящей встречи, но наша задача — отобрать у них очки.
— В середине недели железнодорожники провели матч с «Ахматом» (0:0) в рамках перенесенного 23-го тура. Плотный календарь соперника может сыграть команде на руку?
— Не думаю, что это как-то нам поможет. Возможно, даже навредит — ведь «Локомотив» будет находиться в игровом тонусе. Думаю, об усталости игроков соперника говорить не стоит. «Железнодорожники» сейчас очень заряжены эмоционально и видят перед собой большую цель — чемпионство в РФПЛ.
Матч «Локомотив» — «Уфа» состоится 22 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
FA сократит представительство на ЧМ-2018 из-за напряженной политической обстановки Сборная России возложила цветы у памятника игрокам "Локомотива" Илья Брызгалов: "Радулов - свободный человек и имеет право не приезжать в сборную"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма53
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
«Овечкина лучше не злить»
«Вяльбе совершила настоящий подвиг для России»1
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20181
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение