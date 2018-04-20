Шамиль Газизов: «Задача — отобрать очки у „Локомотива“

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» назвал железнодорожников безоговорочными фаворитами. При этом он отметил, что в игре может произойти все, что угодно.

— «Уфа» близка к лучшему результату в своей истории в рамках чемпионата России. Какие ожидания от заключительного отрезка сезона?

— Пока рано что-то говорить, — цитируют "Известия" Газизова. — Наш ближайший матч — с лидером чемпионата и без пяти минут чемпионом страны «Локомотивом». Нас ждет очень сложная игра и надо пройти сначала этот этап. Мы договорились так, что ближайший матч — самый важный. Как будто у нас впереди не четыре игры, а одна, и мы пока думаем только о ней.

— Пример «Амкара», обыгравшего «Локо» в Москве, мотивирует «Уфу»?

— В каждом матче может произойти все, что угодно. Понятно, что «Локомотив» — безоговорочный фаворит предстоящей встречи, но наша задача — отобрать у них очки.

— В середине недели железнодорожники провели матч с «Ахматом» (0:0) в рамках перенесенного 23-го тура. Плотный календарь соперника может сыграть команде на руку?

— Не думаю, что это как-то нам поможет. Возможно, даже навредит — ведь «Локомотив» будет находиться в игровом тонусе. Думаю, об усталости игроков соперника говорить не стоит. «Железнодорожники» сейчас очень заряжены эмоционально и видят перед собой большую цель — чемпионство в РФПЛ.

Матч «Локомотив» — «Уфа» состоится 22 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.