Финал шоу «Голос. Дети»: Победит ли Пелагея впервые за шесть лет?

Из девяти самых сильных вокалистов зрители в прямом эфире выберут лучшего. Мы узнали, что еще вас ждет в последнем выпуске сезона. Звездный час Пелагеи В этом году главной блондинке проекта явно фартит. Во-первых, ее муж, хоккеист Иван Телегин , выиграл Олимпиаду и финал Кубка Гагарина. Во-вторых, у самой наставницы в это время в финал прорвались два очень мощных артиста (на момент подписания номера не было известно, кто еще присоединится к команде Пелагеи после утешительного тура). Заявку за народницу Веронику Сыромлю из Севастополя заполнил папа. Он моряк, сразу после этого ушел в плавание на полгода. И… увидел дочь по телевизору, еще когда находился в рейсе. Болели за девочку всем кораблем. Вероника не подвела: вышла в финал. Как и Рутгер Гарехт — гиперартистичный паренек с немецкими корнями, родившийся в Петропавловске-Камчатском и живущий в Оренбурге. Чем дальше, тем больше он удивлял наставников. Команда сложилась очень сильная, и в этом году у Пелагеи появился реальный шанс взять реванш за все. Ведь она входила еще в самый первый состав жюри «Голоса» в 2012 году. Но так и не выигрывала шоу ни разу. Ведущий Дмитрий Нагиев готов пойти на все, только чтоб талантливые детишки побеждали. Проигравший будет жить Еще один реванш могут взять артисты, которые вылетели с проекта. В результате дополнительного — точнее, утешительного — раунда три вокалиста присоединились к команде финалистов. Такое, кстати, возможно только в российской версии шоу. «Телепрограмма» ушла в печать до эфира этого выпуска детского «Голоса». Но мы почти уверены, что зрители не упустили возможности помочь Олесе Машейко , выбывшей из турнира на стадии поединков. Участие в «Голосе» для незрячей певицы из Казани — огромная радость и повод стать чуточку счастливее. Финала она заслуживает не меньше остальных.

Более 400 млн рублей было собрано и отправлено на благотворительные цели за 11 сезонов шоу «Голос» (шесть взрослых и пять детских).

Управляй «Голосом» с дивана Время идет вперед, создатели проекта внедряют все новые и новые высокотехнологичные фишки. Сначала эфир проекта можно было посмотреть в интернете, крутя камеру на 360 градусов. Теперь «Голосом» можно управлять. В силу вступила технология HBB TV (Hybrid broadcast broadband) — это новый стандарт, позволяющий совмещать интернет-примочки и телевидение в одной картинке. В России такой формат поддерживают несколько миллионов экранов. С помощью него можно не просто смотреть эфир шоу, но и выводить на экран дополнительный контент (закулисные ролики, интервью с участниками, сюжеты про вокалистов шоу), оценивать выступления детей, как в приложении «Голос». Если функция HBB TV включена по умолчанию, а сами телевизоры подключены к интернету, то в углу экрана во время прямого эфира появится красная кнопка. Если нет, спецфункции можно включить в меню настроек телевизора. Выбери наставника Надоели обнимашки и прочие мимимишки от Пелагеи? Не признаете Басту музыкальным авторитетом? Хотите видеть в красном кресле любимого Валерия Леонтьева ? Пришло ваше время. Наконец-то зрители получили возможность влиять на состав наставников проекта. Благодаря все тому же интерактивному ТВ во время финального выпуска шоу «Голос. Дети» можно прямо во время прямого эфира проголосовать за претендентов на высокое звание наставника. Те, у кого нет функции HBB TV, смогут принять участие в аналогичном опросе на сайте Первого канала 1tv.ru (в разделе «Прямой эфир»). Правда, это будет лишь исследование мнений телезрителей, а не прямые выборы. Своеобразный соцопрос, на основании которого создатели «Голоса» будут принимать решение о новом составе судей.

Фото: Максим ЛИ/Первый канал.

Правила финала В финале выступят девять лучших участников проекта — по трое из каждой команды. Двое были отобраны в полуфинале, а еще по одному вернулись в ходе утешительного тура. Каждый исполнит сольный номер и песню со своими товарищами по команде и наставником. Затем телезрители начнут голосовать за конкурсантов в прямом эфире. Двое конкурсантов, набравших минимальное число голосов, выбывают. Оставшиеся участники исполнят еще по одной песне, а телезрители через СМС-голосование выберут победителя проекта.

«Голос. Дети», финал Пятница/21.30, Первый