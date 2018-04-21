Финал шоу «Голос. Дети»: участник какого наставника стал лучшим в пятом сезоне проекта 

Вот и подошел к концу пятый сезон шоу «Голос. Дети». Участники звездных наставников Пелагеи, Валерия Меладзе и Басты показали все, на что они способны. Зрители и жюри сделали свой выбор. До финала проекта добрались София Федорова, Эден Голан, Олеся Машейко, Тали Купер, Анастасия Гладилин, София Федорова, Анастасия Гладилина, Рутгер Гарехт, Александра Ушакова, Акмаль Ходжаниязов, Вероника Сыромля.
Участники исполнили композиции вместе со своими наставниками. Пелегея вместе со своими конкурсантами исполнили украинску композицию «Цвiте терен».
А Валерий Меладзе вместе со своими юными конкурсантками спели по-настоящему легендарную песню «Сэра». Композиция вошла в одноименный дебютный альбом Меладзе 1995 года. Слова и музыку написал его брат Константин. Песня была записана в студии Аллы Пугачевой, а партию саксофона исполнил скончавшийся музыкант «А’Студио» Батырхан Шукенов.
А вот для Басты финал конкурса запомнился не только яркими выступлениями своих подопечных, но и поздравлением с 38-м днем рождения. Дмитрий Нагиев вручил артисту шикарный букет алых роз. Зрители в зале присоединились к поздравлениям Басте. Конкурсанты артиста исполнили с ним песню «Сансара». Композиция была записана в 2017 году при участии шести артистов: Дианы Арбениной, Александра Скляра, Сергея Бобунца, SunSay, Скриптонита, Анта.
Но как бы хорошо и ярко не выступали участники, победитель у шоу всего один. Финалистом 5-го сезона шоу «Голос. Дети» стал участник команды Пелегеи Рутгер Гарехт. В качестве приза среди прочего семья мальчика получила один миллион рублей.
А ты согласна с таким победителем?
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Фото:Instagram, Global Look Press