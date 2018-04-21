Финал шоу «Голос. Дети»: участник какого наставника стал лучшим в пятом сезоне проекта

Вот и подошел к концу пятый сезон шоу «Голос. Дети». Участники звездных наставников Пелагеи, Валерия Меладзе и Басты показали все, на что они способны. Зрители и жюри сделали свой выбор. До финала проекта добрались София Федорова, Эден Голан, Олеся Машейко , Тали Купер, Анастасия Гладилин , София Федорова, Анастасия Гладилина, Рутгер Гарехт, Александра Ушакова, Акмаль Ходжаниязов, Вероника Сыромля.

Участники исполнили композиции вместе со своими наставниками. Пелегея вместе со своими конкурсантами исполнили украинску композицию «Цвiте терен».

А Валерий Меладзе вместе со своими юными конкурсантками спели по-настоящему легендарную песню «Сэра». Композиция вошла в одноименный дебютный альбом Меладзе 1995 года. Слова и музыку написал его брат Константин. Песня была записана в студии Аллы Пугачевой , а партию саксофона исполнил скончавшийся музыкант «А’Студио» Батырхан Шукенов

А вот для Басты финал конкурса запомнился не только яркими выступлениями своих подопечных, но и поздравлением с 38-м днем рождения. Дмитрий Нагиев вручил артисту шикарный букет алых роз. Зрители в зале присоединились к поздравлениям Басте. Конкурсанты артиста исполнили с ним песню «Сансара». Композиция была записана в 2017 году при участии шести артистов: Дианы Арбениной, Александра Скляра , Сергея Бобунца, SunSay, Скриптонита, Анта.

Но как бы хорошо и ярко не выступали участники, победитель у шоу всего один. Финалистом 5-го сезона шоу «Голос. Дети» стал участник команды Пелегеи Рутгер Гарехт. В качестве приза среди прочего семья мальчика получила один миллион рублей.

А ты согласна с таким победителем?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, Global Look Press