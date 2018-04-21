Ещё
Победителем пятого сезона проекта «Голос. Дети» стал Рутгер Гарехт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победителем пятого сезона проекта «Голос. Дети» стал Рутгер Гарехт 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Победителем пятого сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале стал 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга, представлявший команду певицы Пелагеи.
В полуфинал вышли девять юных вокалистов. За первое место и звание лучшего голоса страны традиционно боролись трое финалистов. Наставниками в пятом сезоне были Баста, Пелагея и Валерий Меладзе.
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта вручил обладателю первого места статуэтку конкурса, также семья победителя проекта получила один миллион рублей.
Шоу транслировалось в формате интерактивного телевидения. Россияне могли активировать на своих телевизорах функцию HbbTV, которая позволяла вывести на экран дополнительный контент и сервисы для голосования.
РИА Новости: последние новости
Песков прокомментировал ситуацию с выдачей виз США российским пилотам Медведев поприветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018 в Подмосковье Губернатор Заполярья рассчитывает на поддержку проекта "Арктический доктор"
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201833
Усманов рассказал о печальном событии52
В сборной России по хоккею все плохо17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение