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Волгоградскую православную молодежь приглашают на фестиваль с лазертагами
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Волгоградскую православную молодежь приглашают на фестиваль с лазертагами 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Культурно-спортивный фестиваль «Начни с себя!» для православной молодежи пройдет 22 апреля на берегу реки Дон у станицы Качалинской под Волгоградом. Мероприятие состоится в рамках общероссийской программы «Ратник Отечества».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской Епархии, участников ждут турниры по лазертагу и пэйнтболу, современному мечевому бою, спортивной борьбе в партере и спорториентированию, эстафета ГТО, рубка шашкой, интерактивные площадки по военной истории: «Древнерусский воин» — вооружение и быт воина X века, «Казак батьки Ермака» — вооружение и быт казаков XVI — XIX века, «Воин Победы» — вооружение и быт солдата Великой Отечественной войны, «Боец Росгвардии» — вооружение и техника Росгвардии РФ. Кроме того, молодежь увидит показательные выступления отряда ОМОН «Сталинград» и выступления по джигитовке.
Принять участие в фестивале смогут воспитанники военно-патриотических и военно-спортивных клубов, а также воскресно-приходских школ в возрасте от 10 до 18 лет. Возможно также участие и организованных взрослых команд. Начнется мероприятие в 08:00 с Божественной литургии в храме Донской иконы Божией Матери. Более подробно информацию можно узнать по телефонам +7 (904) 770 9473 (иерей Дионисий Лащёнов) и +7 (925) 216 4443 (Федор Александрович Тишков).
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