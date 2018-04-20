Хоккей для малышей. Как возвращают популярность окружному турниру «Югорка»

В региональном чемпионате «Югорка» приняли участие 8 команд: «Филин» (Нижневартовск), «Олимпиец» (Сургут), «Юность» (Мегион), «Айсберг» (Когалым), «Сибирь» (Лангепас), «Тигры» (Советский), «Югра-1» и «Югра-2» из Ханты-Мансийска.

С самого начала состязаний было заметно, что сургутские олимпийцы — одни из главных претендентов на «золото». Разгромив в первый день «Юность» со счётом 6:1, на следующий день они сыграли с «Сибирью» 5:0, а с командой «Югра-2» 23:0. В финале, опять столкнувшись с «Юностью», легко расквитались с ней со счётом 6:1. Авторами шайб в составе сургутской дружины стали: Кирилл Кулагин, Максим Янин, Алексей Цинк, и хет-трик оформил Егор Малыхин.

«Серебро» завоевала мегионская «Юность». Она хоть и понесла тяжёлые поражения от «Олимпийца», смогла выстоять в других важных встречах — обыграв «Филин» со счётом 4:1 и «Югра-1» 2:3 по буллитам.

«Бронза» в итоге разыгрывалась между командами «Югра— 1» и «Сибирью». У лангепасцев ворота защищала девчонка — Таисия Кноблих. В тяжелейшей игре ребята сумели победить хантымансийцев с минимальным разрывом 2:3 и снова по буллитам. В серии послематчевых бросков они оказались точнее. Победу своей команде принес Максим Дзюрей.

Как рассказал тренер команды «Югра-1» Евгений Литвинов , несмотря на поражение, «Югорка» стал для них настоящим праздником.

«В их возрасте один такой матч равнозначен 50 тренировкам. Можно сказать, что у нас было первенство округа, ведь играли 8 команд со всей Югры. Я считаю, что нужно чаще организовывать такие турниры для детей — ведь в играх у них и нарабатывается мастерство», — подчеркнул Литвинов.

По итогам встреч лучшим нападающим судьи признали Егора Малыхина — «Олимпиец» (Сургут), лучшим защитником стал Егор Токарев из «Юности» (Мегион), лучшим бомбардиром — Никита Капёнкин — «Югра-1» (Ханты-Мансийск), лучшим вратарём Таисия Кноблих — «Сибирь» (Лангепас), лучшим ценным игроком турнира стал Илья Копытов — «Филин» (Нижневартовск).

Как заявил тренер команды «Олимпиец» Виктор Колокольников, турнир был организован на высшем уровне.

«Мы рады, что заняли первое место. Финальная игра стала самой запоминающейся и напряженной. За счет физической подготовки и хорошего катания нам удалось выиграть «Югорку». Сейчас поздравлю ребятишек. А выводы будем делать уже по приезде домой», — заключил по итогам турнира Колокольников.