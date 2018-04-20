Игрок «Амкара» Эззатоллахи заявил о нежелании клуба попасть в ФНЛ 

Полузащитник пермского «Амкара» Саид Эззатоллахи рассказал о работе клуба над улучшением ситуации в турнирной таблице чемпионата России. Слова футболиста приводит ТАСС.
"Мы стараемся прибавлять и улучшать игру от матча к матчу. В последних играх нам не везло, мы делали много ошибок, именно поэтому потерпели поражения. Не стоит забывать и про то, что у клуба были проблемы с домашним стадионом, из-за чего нам приходилось чаще играть на выезде.
Да, нам тяжело, но мы много работаем над своей игрой, чтобы изменить ситуацию, потому что не хочется оказаться в ФНЛ на следующий год", — сказал Эззатоллахи.
Ранее бывший нападающий петербургского "Зенита" Алексей Гасилин, ныне выступающий за «Амкар», рассказал, что в ФНЛ тренировки интереснее, чем при главном тренере Мирче Луческу.