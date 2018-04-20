Игрок «Амкара» Эззатоллахи заявил о нежелании клуба попасть в ФНЛ

Полузащитник пермского «Амкара» Саид Эззатоллахи рассказал о работе клуба над улучшением ситуации в турнирной таблице чемпионата России. Слова футболиста приводит ТАСС

"Мы стараемся прибавлять и улучшать игру от матча к матчу. В последних играх нам не везло, мы делали много ошибок, именно поэтому потерпели поражения. Не стоит забывать и про то, что у клуба были проблемы с домашним стадионом, из-за чего нам приходилось чаще играть на выезде.

Да, нам тяжело, но мы много работаем над своей игрой, чтобы изменить ситуацию, потому что не хочется оказаться в ФНЛ на следующий год", — сказал Эззатоллахи.