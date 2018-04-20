Болельщики из более чем 30 стран приедут на матчи ЧМ-2018 в Самару

Об этом сообщил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

"Сейчас уже можно сказать о перечне стран, из которых к нам приедут гости на чемпионат мира. Этот перечень не привязан к тем командам, которые будут играть в Самаре. У нас будут болельщики из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики, Аргентины, Китая, Японии, Австралии — всего более чем из 30 стран мира", — цитирует Мальцева ТАСС

Сведения по странам, откуда приедут болельщики, получены на основании данных бронирования гостиниц и продаж билетов. Как ожидается, на каждый матч в Самару приедет порядка 25 тысяч гостей. Для иностранных болельщиков готовы экскурсионные аудиогиды по Самаре на различных языках.