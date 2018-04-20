Одемвингие: «"Локомотив" заслужил золото»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие оценил выступление железнодорожников в текущем сезоне. «Локомотив» идет во главе турнирной таблицы РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на 6 очков за 4 тура до конца чемпионата.

«Сезон для «Локомотива» складывается блестяще. Команда заслужила золото. На компьютере смотрю матчи «Локо» — обязательно. Чаще, конечно, не целиком, а нарезки моментов и голов. Видел, как «Локомотив» разорвал «Спартак» , уступая 0:2. Это была чемпионская игра. При этом в команде, судя по инстаграму Маринато Гильерме, отличная атмосфера. Юрий Палыч Семин хорошо знает свое дело. Он ведет «Локомотив» к цели».

Также Одемвингие порассуждал на тему того, можно ли из РФПЛ с успехом перейти в АПЛ.

«Я знаю, что за Александром Головиным в Англии пристально следят. И он сам вроде бы хочет уехать… У меня работает тетя в ЦСКА. Она говорит, что там и помимо Головина достаточно молодых перспективных футболистов. Думаю, чемпионат мира может сделать многим россиянам хорошую рекламу в Европе. И, конечно, не надо бояться АПЛ. Ничего страшного там нет. Было бы желание прогрессировать», — цитирует Одемвингие.

Одемвингие выступал за «Локомотив» с 2007 по 2010 год, забив 21 мяч в 74 играх.