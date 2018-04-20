Индия хочет побороться за проведение Олимпиады-2032

Президент Индийской олимпийской ассоциации Нариндер Батра заявил, что Индия намерена подать заявку на проведение Олимпиады-2032, сообщает Hindustrian Times. Также, по его словам, индийца поборются за право принять юношескую Олимпиаду-2026 и Азиатские игры-2030.