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По снежку на самокате. Ямальцы, как могут, приближают весну
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По снежку на самокате. Ямальцы, как могут, приближают весну 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Любители самокатов в Новом Уренгое уже вышли на улицы города. Они оккупировали все бесснежные места, которых в этом году мало. Однако, несмотря на то, что дороги еще покрыты толстой снежной коркой, молодые «самокатеры» умудряются исполнять трюки и возвращать свою спортивную форму после затяжной ямальской зимы.
Как рассказал один из спортсменов Валентин, он занимается самокатами уже два года. В городе таких ребят — около 30 человек.
«В этом году вышел даже поздновато, в прошлом году снег подтаял пораньше. Как только появляется возможность покататься, я ей пользуюсь, так как надо повышать уровень катания», — рассказал он.
К сожалению, зимой ребята не катаются — нет приспособленных для этого помещений.
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