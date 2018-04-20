По снежку на самокате. Ямальцы, как могут, приближают весну

Любители самокатов в Новом Уренгое уже вышли на улицы города. Они оккупировали все бесснежные места, которых в этом году мало. Однако, несмотря на то, что дороги еще покрыты толстой снежной коркой, молодые «самокатеры» умудряются исполнять трюки и возвращать свою спортивную форму после затяжной ямальской зимы.

Как рассказал один из спортсменов Валентин, он занимается самокатами уже два года. В городе таких ребят — около 30 человек.

«В этом году вышел даже поздновато, в прошлом году снег подтаял пораньше. Как только появляется возможность покататься, я ей пользуюсь, так как надо повышать уровень катания», — рассказал он.

К сожалению, зимой ребята не катаются — нет приспособленных для этого помещений.