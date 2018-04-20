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Лавров сравнил Трампа и Ким Чен Ына с боксерами-задирами
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Лавров сравнил Трампа и Ким Чен Ына с боксерами-задирами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Заявления президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына перед саммитом похожи на то, как боксеры перед боем взвешиваются и «петушатся» друг перед другом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«И я думаю, знаете, когда перед началом серьезного разговора, как на ринг выходят боксеры, перед этим они взвешиваются и «петушатся» друг перед другом, а потом начинают уже бой. А после боя обнимают друг друга, поздравляют друг друга», — сказал Лавров.
Министр заявил также, что в администрации США многие хотят решить ядерную проблему КНДР, но переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова будут очень непростыми, особенно с учетом позиции США по иранской ядерной сделке, «когда договоренность сейчас подвергается огромному знаку вопроса», передает РИА «Новости».
«И вот в мае в очередной раз президент США (Дональд Трамп) должен сертифицировать, что приостановка санкций будет продолжена, а если нет, тогда это будет означать выход из той договоренности», — отметил глава МИД.
Лавров предположил, что в Пхеньяне «смотрят на эту картину и прикидывают, примеряют ее на себя», потому «надо обязательно добиваться денуклеаризации, но надо быть реалистами, это будет процесс очень непростых переговоров».
Кроме того, по мнению министра, КНДР за отказ от ядерной программы скорее всего захочет «непробиваемых гарантий безопасности», однако это могло бы стать прекрасным решением ситуации.
Лавров отметил, что Россия не может желать провала ожидающейся встречи лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына — Москва приветствует проведение межкорейского и американо-северокорейского саммитов.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия предложить свою территорию в качестве площадки для проведения переговоров лидеров США и КНДР, глава МИД заявил, что Москва не готова к этому.
«Я не думаю, что нам стоит активничать в этом вопросе, проявлять какую-то инициативу», — сказал он.
Однако в качестве такой площадки упоминались страны Европы, Монголия и демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями.
Напомним, накануне Сеул заявил о согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее. Также американские и японские власти предложили создать при СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР.
Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели. При этом он не исключил, что может уйти с этой встречи, если почувствует, что она неплодотворна.
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