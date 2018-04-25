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ЧМ-2018 обеспечил увеличение доходов населения России на 414 млрд рублей
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ЧМ-2018 обеспечил увеличение доходов населения России на 414 млрд рублей 

RT на русском 56 минут назад
Фото: RT на русском
Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года обеспечил увеличение занятости и рост трудовых доходов населения России.
Об этом было объявлено на презентации результатов исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы».
Отмечается, что в год проведения чемпионата мира по футболу будет создано 220 тыс. дополнительных рабочих мест.
Кроме того, суммарные дополнительные доходы населения страны за период с 2013 по 2018 год составили 414 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что суммарный вклад ЧМ-2018 по футболу в ВВП России составит более 800 млрд рублей
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