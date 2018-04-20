Сборная России возложила цветы у памятника игрокам «Локомотива»

Сборная России посетила место захоронения игроков «Локомотива», погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, сообщает официальный Твиттер команды. Хоккеисты, тренерский штаб и персонал возложили цветы у памятника.

В ближайшее время сборная России отправится в Чехию на этап Евротура. 21 апреля россияне встретятся с Финляндией, 22 апреля — с Чехией.

Перед вылетом в Чехию национальная сборная России посетила место захоронения игроков ярославского «Локомотива», погибших 7 сентября 2011 года. Хоккеисты, тренерский штаб и персонал возложили цветы у памятника. #россиявмоемсердце #redmachine #краснаямашина #мыпомним pic.twitter.com/MuWQy1hMyP

— Хоккей России (@russiahockey) 20 апреля 2018 г.